Eggendorf: „Freiraum“ für die Jugend

03.12.2016, 16:26 Uhr

Eggendorfs Jugend hat eine Rückzugsmöglichkeit. Die Gemeinde wurde dafür ausgezeichnet.

„Jugendlichen haben tatkräftig beim Umbau mitgeholfen“

EGGENDORF (nikl). Die eigenen „vier Wände“ abseits der Aufsicht von Erwachsenen nutzen? Die Eggendorfer Jugendlichen müssen dafür nicht von zuhause ausziehen. Seit einem Jahr gibt es in der Gemeinde einen Jugendraum.„2015 haben wir aus den Erlösen aus einem Open-Air-Kino das Equipment für den Raum angekauft. Die Jugendlichen haben tatkräftig beim Umbau mitgeholfen“, sagt Eggendorfs Bürgermeister Walter Schiller. Diese innovative Jugendarbeit wurde beim Landeskongress „Junge Gemeinde“ im Landhaus belohnt. Eggendorf ist auch die nächsten zwei Jahre eine „Junge Gemeinde“. Vergangene Woche wurde beim Landeskongress der Preis „Junge Gemeinde 2017/18“ an 55 Gemeinden aus ganz Oberösterreich feierlich verliehen. Ziel dieser Initiative ist es, jugendfreundliche Maßnahmen in der Gemeinde zu forcieren.

Jugendbeteiligung machen Gemeinden für junge Menschen attraktiver

Jugendarbeit planen

Neben Eggendorf im Traunkreis wurden in Linz-Land noch Ansfelden, Hargelsberg, Kematen an der Krems Kronstorf, Niederneukirchen, St. Marien, Traun und Wilhering für den Einsatz um die Jugend in der eigenen Gemeinde ausgezeichnet. „Innovative Jugendarbeit und aktive Jugendbeteiligung machen Gemeinden für junge Menschen attraktiver. Durch Miteinbeziehung der jungen Menschen profitieren nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auf vielfältige Weise auch die Gemeinde", so LH-Stellvertreter Thomas Stelzer.Neben einem Vortrag von Bürgermeisterin Daniela Durstberger aus Lichtenberg zum Thema „Gemeinde-Jugendrat – ein innovatives Beteiligungsmodell aus der Praxis“ und einem Referat von Paul Eiselsberg zum Thema „Umgang Jugendlicher mit gesellschaftlicher Vielfalt – Ergebnisse der Oö. Jugendstudie 2016“ erhielten die Vertreter der Gemeinden weitere Informationen, die schlussendlich zu einer erfolgreichen kommunalen Jugendarbeit beitragen.