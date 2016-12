Eine Stimme gegen Gewalt an Frauen

02.12.2016, 09:33 Uhr

TRAUN (red). Ein lautstarkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen setzen die SPÖ Frauen in Traun sowie in ganz Österreich im Rahmen der Kampagne „16 Tage gegen Gewalt“. Diese läuft von 25. November bis 10. Dezember. „Wir machen auf die Rechte von Frauen und Mädchen aufmerksam und geben Informationen zu den Hilfseinrichtungen vor Ort“, so Bezirksfrauenvorsitzende Gisela Peutlberger-Naderer. Frauen scheuen sich laut der Landtagsabgeordneten oft, Hilfe zu rufen, wenn sie von Gewalt betroffen sind, speziell dann, wenn der Täter aus dem nahen Umfeld kommt. „Wir wollen die Hilfseinrichtungen in Österreich besser bekannt machen und Frauen ermutigen, den Weg aus dieser belastenden Situation zu finden“, betont Peutlberger-Naderer. Von den insgesamt 17.621 Opfern familiärer Gewalt, die von den Gewaltschutzzentren und Interventionsstellen österreichweit im vergangenen Jahr gemeldet wurden, waren 85,5 Prozent Frauen und Mädchen. In Oberösterreich wurden zudem 2015 1.348 Betretungsverbote ausgesprochen. In Österreich waren es insgesamt 8.261.