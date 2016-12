Datenwelt dringend auf Nachwuchssuche

31.12.2016, 09:26 Uhr

BEZIRK (red). Das Paschinger Unternehmen "Runtastic" feierte im Oktober seinen siebten Geburtstag. 190 Mitarbeiter aus 32 Nationen bilden das Team rund um die mittlerweile weltweit bekannte Fitness-App.

Runtastic setzt auf Expansion

Aktuell wird das Headquarter in Linz renoviert und erweitert.Nebenbei macht sich Runtastic auch in Salzburg und Wien breit. Im Jänner eröffnet die Firma ein neues Office in der Bundeshauptstadt. Florian Gschwandtner, CEO und Co-Founder: "Ich bin stolz darauf, dass wir unsere Start-up-Mentalität auf dieser Reise nie verloren haben. Wir prüfen Bewerber vor der Einstellung auf Herz und Nieren, denn sie müssen zu uns passen.”

75 Spezialisten arbeitslos gemeldet

Auf der einen Seite ist man im Bezirk auf der Suche nach IT-Spezialisten, auf anderen Seite der Medaille stehen 75 Spezialisten für den IT-Bereich, die beim AMS Traun als arbeitslos gemeldet sind. „25 davon befinden sich in einem Weiterbildungskurs. 50 stünden demnach zur Vermittlung frei. Die gemeldeten ITler kommen aus einer Lehrausbildung oder sind Absolventen einer höheren Schule. „Der Bereich des Programmierers ist eine klare Männerdomäne“, so Karl Steininger vom AMS Traun.