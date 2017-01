Illegale Automaten florieren in Linz

11.01.2017, 17:00 Uhr

"Mafiöse Strukturen"Auch wenn die illegal aufgestellten Automaten an den verschiedensten Orten aufzufinden sind, stecken hinter dem Großteil die immer gleichen Betreiber. "Diese haben dann meistens ihre Firmen ausgelagert. Hauptsächlich in Rumänien, Bulgarien und der Slowakei", sagt Norbert K., der von "mafiösen Strukturen" spricht. Ein Prozess wird dadurch zusätzlich erschwert. Hilfreich ist hingegen eine erst kürzlich getroffene Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs, wonach die Einschränkung des Glücksspiels verfassungskonform ist. "Bei Verfahren werden immer alle Instanzen durchgespielt. Wir gehen davon aus, dass das durch dieses aktuelle Urteil beschleunigt wird", sagt Fuchs. Bisher sei seitens der Betreiber stets argumentiert worden, dass das Glücksspielmonopol des Staates gesetzeswidrig sei.Verlieren vorprogrammiertAll die Gewinne wären aber gar nicht erst möglich, wenn es nicht auch entsprechend viele Spieler geben würde. Vor allem weil davon ausgegangen werden muss, dass illegale Automaten wesentlich weniger Geld ausschütten. "Ein Betreiber eines illegalen Glücksspielautomaten muss damit rechnen, dass sein Gerät jeden Tag eingezogen wird. Das ist ein großes Indiz dafür, dass da keine großen Gewinne rauslaufen, sondern eher eine große Abzockerei betrieben wird. Jeder, der einen Hausverstand hat, sieht das", sagt Norbert K. Warum spielt dann überhaupt jemand an illegalen Automaten? "Durch die starke Einschränkung des legalen Angebots liegt der illegale Automat oft einfach näher. Auch die Registrierung schreckt einen gewissen Personenkreis ab, außerdem werden dabei die Geldströme überwacht und die Spieldauer ist begrenzt", sagt Norbert K.Vizebürgermeister Detlef Wimmer betont, dass zwischen legalem und illegalem Glücksspiel unterschieden werden muss, und man keinesfalls alle über einen Kamm scheren darf. Fakt ist, dass in Linz viele Menschen illegal dem Glücksspiel nachgehen, meist mit bescheidenem Erfolg. "Ein Spieler, der viel spielt, wird niemals im Plus sein. Egal ob legal oder illegal", so Norbert K. Aber bei illegalen Glücksspielautomaten ist die Gewinnchance vermutlich am niedrigsten.