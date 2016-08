Traunauen: Fliegerbombe wird Dienstagvormittag gesprengt

29.08.2016, 21:07 Uhr

Die Polizei empfielt, sich im Umkreis von einem Kilometer zur Fundstelle in geschlossenen Räumen aufzuhalten.

LINZ (jog). Am Dienstagvormittag wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Stadtrand von Linz gesprengt. Dazu wird ein Geibet im Umkreis von 200 Metern um den Fundort gesperrt. Die rund 500-Kilogramm schwere Bombe wurde von zwei jungen Männern am Montag kurz vor 14 Uhr in den Traunauen im Ufergebiet im Bereich der Kremsmünstererer Straße gefunden. Die beiden waren mit einem Metalldetektor auf der Suche nach Münzen unterwegs, als sie auf das Relikt aus den Zweiten Weltkrieg stießen. Sie veständigten die Polizei. Da die Bombe in unwegsamen Gelände liegt, kann sie nicht geborgen werden und muss deshalb gesprengt werden. Die geplante Detonatnion wurden mit Dienstag ,10 Uhr festgelegt.Im Umkreis von 200 Metern rund um den Fundort besteht am Dienstagvormittag ein absoluter Sperrkreis, der nicht betreten werden darf. Für die Entfernung bis zu einem Kilometer - betroffen sind davon Abschnitte der Stadtteile Kleinwörth, Auwiesen und Ebelsberg - empfiehlt die Polizei sich in geschlossenen Gebäuden aufzuhalten. Die Westautobahn (A1) und die Mühlkreisautobahn (A7) sind von der Sperre nicht betroffen.