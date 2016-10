Hak-Ball Tamsweg 2016

03.10.2016, 10:41 Uhr

Am 1. Oktober fand beim Gambswirt in Tamsweg der HAK- Ball statt.

Hoch her ging es an diesem Samstag wieder beim Gambswirt in Tamsweg. Die HAK Tamsweg feierte den Maturaball der aktuellen Abschlußklassen.Für die Unterhaltung der Gäste war permanent gesorgt:Es gab eine Wahl zur Ballkönigin und zum Ballkönig. Für die Damen wurden Blumen und für die Herren selbstgemachte Mascherln verkauft. Wer die meisten davon sammelte wurde zur Königin bzw. König des Abends.

Ebenso gab es ein Schätzspiel, bei dem es Preise zu gewinnen gab. Geschätzt werden sollte die Größe aller Maturantinnen und Maturanten zusammengerechnet.Highlight dann auch die Mitternachtseinlage, wie sollte es bei einem Ball unter dem Motto "Maturini" (angelehnt an Martini) anders sein, als dass James Bond persönlich erscheint. Er sucht sein Bond-Girl, das von einem Bösewicht entführt worden war. Für die Suche benutzte er eine Zeitmaschine, die nicht immer einwandfrei funktionierte. So landete er zum Beispiel bei einer Volkstanzgruppe, die mit Schuhplattler auftrat.Am Ende konnte er doch den Bösewicht besiegen und sein Bond-Girl befreien.Text und Fotos: Roland Lorscheid