Allerseelenfeier Tamsweg 2016

Zum Gedenken an die Gefallenen beider Weltkriege sowie der im Dienst und im friedenserhaltenden Einsatz im Rahmen der Vereinten Nationen verunglückten Soldaten findet auch 2016 in Tamsweg am Marktplatz die militärische Allerseenenfeier statt.



Beginn ist am 2.11.2016 um 15:00 Uhr am Marktplatz.

Die musikalische Umrahmung wird von der Bürgermusik Tamsweg gestaltet.

Weiters wirken mit:

eine Abordnung Soldaten aus der Struckerkaserne Tamsweg sowie

alle Fahnenabordnungen der Kameradschaften im Lungau und

eine Fahnenabordnung des Bürgerlichen Schützenkorps Tamsweg.