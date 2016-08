29.08.2016, 08:37 Uhr

Fahrraddiebe in Pöttsching überführt

PÖTTSCHING. Zwei ungarische Staatsbürger wurden in Pöttsching an der Raststation festgenommen. In ihrem Kofferraum wurden drei hochwertige Fahrräder, darunter ein E-Bike gefunden. Im Zuge der Erhebungen konnte die Polizei feststellen, dass zwei Räder in Altenmarkt (SBG) gestohlen wurden. Die festgenommenen ungarischen Staatsbürger wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

