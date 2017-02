Faschingstanz am Musikantenstammtisch

08.02.2017, 16:55 Uhr

Musik und Tanz am Faschings-Musikantenstammtisch in Krummnußbaum

Es war ein stimmungsvoller Faschings-Musikantenstammtisch am Son. 05. Feb. 2017 im Gasthaus Nusserl in Krummnußbaum a. d. Westbahn. Es sorgten 11 Musikanten und 2 Sängerinnen für Musik, Fröhlichkeit und Tanz bis zum taditionellen Schlußkreis. Danach wurde noch in geselliger Runde in der Gaststube weiter aufgespielt.Der Stammtischleiter Leo Teufl mit wechselnder Maskierung begann mit einem Mundartgedicht und konnte die Stammtischleitung aus Kirchberg/Pielach Josef Rathkolb mit Gattin Maria erfreut als regelmäßige Besucher begrüßen. Darüber hinaus wurde der anwesenden Frau Erika Enne (Mutter des Dirndlhofwirtes/Kirchberg) zum 75. Geburtstag am selbigen Tag gratuliert.Die älteste Musikantin Frau Wintersberger Maria (91) aus Ybbs stellte sich mit einer Flasche Nusslikör als Geburtstagsgeschenk für den Stammtischleiter ein.Auch der Gastwirt Andreas Hausmann sorgte als „Rasta-Man mit Blasinstrument Didgeridoo“ für eine fulminante, allgemeine Belustigung.Nächster Stammtisch ist am Son. 05. März 2017