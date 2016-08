Schmieden Sie an Ihrer Geschäftsidee und bewerben Sie sich JETZT!

31.08.2016, 23:50 Uhr

Sie haben DIE Super-Geschäftsidee? Dann sind Sie nur noch 120 Sekunden von Ihrem Durchbruch entfernt.

Können Sie sich eine Welt ohne Reißverschluss, Red Bull oder Facebook vorstellen? Wohl schwer – und doch fingen alle drei Erfolgsgeschichten mit einer simplen Idee an. Haben vielleicht gerade Sie die nächste weltverändernde Geschäftsidee? Dann sind Sie hier genau richtig. Gemeinsam mit dem Land NÖ und der Wirtschaftskammer NÖ suchen die BEZIRKSBLÄTTER zum dritten Mal "Die niederösterreichische Geschäftsidee".

Jede Idee kann einschlagen

120 Sekunden – die Niederösterreichische Geschäftsidee 2016

Die Regeln: Keine technischen Hilfsmittel – was zählt ist einzig und allein die Idee. Und natürlich Ihre Fähigkeit, diese in 120 Sekunden auf den Punkt zu bringen: Welches Marktpotenzial hat Ihre Idee, wer würde sie kaufen und was brauchen Sie, damit Ihre Idee unser Leben verändern kann?Wir suchen dabei sowohl Ideen von Hobbyerfindern als auch neue Erfindungen von Unternehmen – egal ob diese gerade erst gegründet werden oder schon länger im Business sind.Die zehn besten Ideen (plus zwei Online-Gewinner) schaffen es in das große Landesfinale, das am 29. November in der Fachhochschule St. Pölten stattfindet.Dann melden Sie sich für einen der vier Castingtermine in ganz Niederösterreich an. Dort finden Sie auch unsere Teilnahmebedingungen, etwa, dass Sie nur eigene Ideen einreichen dürfen, geschäftsfähig sein müssen und Ihre Idee wirtschaftliches Potenzial bzw. einen echten Mehrwert hat.11.10.: RIZ Wiener Neustadt, Prof. Dr. Stephan Koren Straße 1012.10.: RIZ St. Pölten, Nieder-#+österreichring 218.10.: RIZ Krems, Magnesitstraße 124.10.: ecocenter Wolkersdorf, Resselstraße 16findet am Dienstag, 29.11. in der FH St. Pölten statt