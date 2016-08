Greta hat alte Relikte ganz neu interpretiert

28.08.2016, 19:37 Uhr

haucht Relikten aus der Vergangenheit liebevoll und kreativ neues Leben ein. Ihre Werke waren schon in Wien und in Bethlehem. Jetzt sind ihre erstaunlichen Werke in der Galerie Hischwangerhof zu sehen. Bei der Vernissage waren Hausherr, Wanderautorin, Traumatherapeutinund die Künstlerinnenundsehr angetan.