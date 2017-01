Mit Schwung ins Jahr 2017

06.01.2017, 20:21 Uhr

"Mit der Sanierung des Kindergartens Grundackergasse haben wir unsere Kindergartenoffensive abgeschlossen und haben damit die Kapazität von 14 auf 24 Gruppen ausgeweitet. Auch das Konzept des Betreuten Wohnens wird großartig angenommen und 2017 fortgesetzt. Weitere Investitionen in unsere Schulen, oder der Neubau des Watschinger Steges sind Projekte, die unser Stadtbild weiter verändern werden“, so Bürgermeister Rupert Dworak.Mit einem ausgeglichenen Budget sowohl im Ordentlichen Haushalt mit 31,25 Mio Euro, als auch im Außerordentlichen Haushalt mit 1,81 Mio Euro ist die Stadt Ternitz wieder in der Lage, wichtige Investitionen in die Weiterentwicklung der Stadt zu setzen.Großen Anteil an der Weiterentwicklung unserer Stadt haben aber vor allem auch die Ternitzer Vereine mit ihren engagierten Funktionären sowie die Rettungs- und Sozialdienste mit ihren zahlreichen freiwilligen Helfern. Ihnen dankte Bürgermeister Dworak in seiner Neujahrsansprache ganz besonders.Dennoch wird 2017 ein Jahr mit großen Herausforderungen. Die anhaltende Arbeitslosigkeit, die Wirtschaftsflaute speziell in den Schoeller-Betrieben werden uns noch weiter beschäftigen. Das bedeutet, nicht nur weniger Einnahmen, sondern auch strukturelle Maßnahmen zu schaffen, um die hohe Qualität der gemeindeeigenen Leistungen zu erhalten. Wir werden aber auch bis 2025 rund 300 neue Wohnungen schaffen, damit Ternitz wächst. Im Bereich des Bahnhofes Pottschach wurde bereits ein 35.000 m2 großes Grundstück aufgeschlossen und wird mit drei gemeinnützigen Genossenschaften nunmehr zügig bebaut. Im Bereich des Rathauses soll in den nächsten zwei Jahren eine Bebauungsstudie über 70.000 m2 Bauland der Siedlungsgenossenschaft Schwarzatal erstellt werden. Der Ternitzer Bürgermeister beendete seine Ansprache vor den zahlreichen Festgästen mit einem Spruch des großen Indischen Visionärs Mahatma Gandhi: „Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“.