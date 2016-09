29.09.2016, 00:00 Uhr

Kurz notiert

Kapelle renoviert

EDLITZ. Die Landjugend Edlitz beteiligte sich am Projektmarathon der LJ NÖ. Dabei renovierten die Jugendlichen eine alte Kapelle im Ort.



Reihenhäuser in Bau

SCHWARZAU A. STFD. Im Ortsteil Föhrenau entstehen zwölf Reihenhäuser. Bauzeit: ca. 1,5 Jahre.



Mini Bike Park eröffnet

ST. CORONA. Am 28. September wurde die Wechsel Lounge und der angeschlossene Mini Bike Park in St. Corona am Wechsel eröffnet. Mit dabei: Landesrätin Dr. Petra Bohuslav.





