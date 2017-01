Golser Delegation bei größtem Weinfest der Ukraine "Cervene Vino" in Mukachevo

16.01.2017, 12:02 Uhr

Radlspäck präsentierte die Weinbauregionen "Neusiedlersee" und "Neusiedlersee-Hügelland", sowie den langen Weg des österreichischen Qualitätsweines seit 1985, begleitet vom strengsten Weingesetz der Welt, bis in die Top-Liga der Welt. In Abwesenheit der verhinderten Winzerfamilie Just aus Rust übernahm er auch die Präsentation des weltbekannten Ruster Ausbruch. Außerdem hob er die internationale Bedeutung seiner Heimatgemeinde Gols als größte Weinbaugemeinde Österreichs und seines Heimatbundeslandes Burgenland in Vergleichen mit Winzerdichte und der Rebanbauflächen, sowie die Bedeutung der Bezeichnung DAC im internationalen Vergleich mit z.B. Chablis, Barolo und Rioja hervor. Der Golser Jungwinzer Alexander Schreiner präsentierte sein Weingut von der Methodik bis hin zur Vermarktung, und natürlich gab es auch Verkostungen verschiedener Weine aus dem Hause "Alexs". Gemeinsam mit dem Mukachever Altbürgermeister Zoltan Lengyel, welcher die Konferenz leitete, und der ungarischen Delegation, die aus dem ungarischen Konsul und Vertreterinnen des Außenministeriums bestand, und welche im Zuge der Konferenz die ungarischen Weinbauregionen von Eger bis Tokaj vorstellten, fanden noch Einzelgespräche beim gemeinsamen Abendessen statt.Radlspäck beendete seinen Vortrag mit den Worten: "Wir Golser wissen, dass Wein der beste Botschafter ist und Grenzen überwindet. Lasst uns auch nie vergessen, dass alle Burgenländer, Ungarn und Transkarpaten einst im selben Staat gelebt haben. Dies soll der Beginn einer neuen Freundschaft und eines intensiveren Austausches sein."