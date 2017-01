BTV Hallen-Landesmeisterschaften: David Pichler konnte seinen Titel verteidigen!

08.01.2017, 18:38 Uhr

Sara Hutter ist Landesmeisterin



Kurz und Pichler trafen auch im Doppel-Finale aufeinander. Am Ende setzte sich Rudolf Kurz an der Seite seines Clubkollegen Tobias Pürrer gegen David Pichler/Bernd Widhalm mit 6:2 6:3 durch. Bei den Damen holte sich Sara Hutter vom TC Sport-Hotel-Kurz zum ersten Mal den Titel in der Allgemeinen Klasse.Alle Informationen zum Turnier, die Spielzeiten und die aktuellen Ergebnisse finden Sie unter folgendem Link: