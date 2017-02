15.02.2017, 07:00 Uhr

MATTERSBURG (O. Frank). Dem Schlusslicht wurde bei klirrender Kälte ganz warm ums Herz – 1:0-Auftaktsieg gegen Sturm Graz! „Wir zeigten mehr Herz, mehr Leidenschaft“, so Neuerwerbung Stefan Maierhofer (nach 80. Min. mit guter Leistung ausgetauscht, blieb anschließend mit Dehnungsübungen im warmen Presseraum aktiv) nach dem 4. Saisonsieg. Goldtorschütze Thorsten Röcher (35.) zeigte sich glücklich („Unglaublich“), blickt aber den Tatsachen des Tabellenstands in die Augen: „Wir schauen von Partie zu Partie, geben weiter unser Bestes!“ Das bestätigte die Elf zum Trainer-Einstand von Gerald Baumgartner vor 3.200 Fans eindrucksvoll, holte den 15. Heimpunkt von insgesamt 17 Zählern, die seit dem 8. Spieltag Tabellenrang 10 bedeuten. Aber aus vier Punkten Rückstand auf Platz 9 wurde ein Zähler Rückstand. Optimaler Umstand für den 1922 gegründeten Klub und Neo-Coach Baumgartner: „Wenn man das 1. Spiel gewinnt, ist das die beste Sache. Wir spielten zudem zu Null, aber die drei Punkte sind das Wichtigste!“ Die auch neuen Mut und neuen Takt bringen, will der Klub um Obmann Martin Pucher, der schon länger vor Spielbeginn auf der Tribüne saß („Der Sieg gehört der Mannschaft & Martin Pucher“, so Gerald Baumgartner), im Heimspiel gegen den Tabellen-6. Wolfsberg am Samstag nachlegen.

Eine interessante Begegnung, denn der SVM sieht gegen offensive, pressende, am Ballbesitz interessierte Mannschaften besser aus. Das ist der WAC (auswärts) definitiv nicht, steht im Vorfeld auch deren Statistik, dass die Kärntner zuletzt zwei Auswärtsniederlagen kassierten. Das nächste Spiel selbst war bei der Pressekonferenz kurz nach dem 1:0 über Sturm Grau noch kein Thema, zu groß war die Erleichterung beim SV Mattersburg über den 121. Bundesliga-Sieg in der Klubhistorie – und den geglückten Auftakt …