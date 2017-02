SC Ritzing gelingt "Transfercoup"

01.02.2017, 06:30 Uhr

RITZING (O.Frank). 32 Punkte, nur eine Niederlage und nach Verlustpunkten vor den Austria Amateuren klarer Tabellenführer. „Wir haben eine sehr starke Mannschaft, die sollte eigentlich eine Liga höher spielen“, lobt Sportchef Robert Hochstaffl in den höchsten Tönen. Um dennoch durch sein Engagement die Mannschaft weiter zu verstärken: Mit Stürmer Nihad Hadzikic, Bruder von Austria Wien-Keeper Osman, hat der Ostligaklub einen Transfercoup gelandet. Der erst 19-jährige Angreifer kam bei den Austria Amateuren 34 Mal zum Einsatz und erzielte in den letzten Jahren in unterschiedlichen Bewerben 47 Treffer. Für den Sportchef ein Hochkaräter. „Er ist ein Perspektivspieler und ohne Zweifel eine sehr gute Verstärkung in Hinblick auf einen möglichen Aufstieg“, unterstreicht Hochstaffl.

Jener Aufstieg in die Erste Liga, der auch heuer angestrebt wird, und auch abseits des grünen Rasens mit Hürden belegt ist. Im Dezember hat die Bundesliga eine Begehung im Stadion durchgeführt. Seither wurden u.a. Adaptierungen am Fernsehturm oder bei Geländern durchgeführt, die als Weichenstellungen für das in den nächsten Wochen beginnende Lizenzverfahren gelten. „Soweit ich das aus der Sicht des Sportleiters beurteilen kann, ist hier alles auf Schiene“, so Hochstaffl, dessen Elf am Freitag das erste Testspiel gegen Scheiblingkirchen klar mit 3:1 gewann.