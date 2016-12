SV Steinberg Bandenzauberkönig

07.12.2016, 07:00 Uhr

OBERPULLENDORF (OF). 150 Tore in 29 Begegnungen - bei der 22. Auflage des Raiffeisen-Hallencups setzten sich der niederösterr. Gebietsliga-Klub & Vorjahressieger USC Kirchschlag (4:0-Finalsieg gegen den SC Oberpullendorf) und 1. Klasse Mitte-Klub SV Steinberg (4:3-Finalerfolg gegen den ASK Weppersdorf) durch. "Aufgrund der Auslosung haben wir im Vorfeld mit einem Sieg spekuliert", verrät SV Steinberg-Obmann-Stellv. Andreas Hafner und unterstreicht: "Jeder Sieg, egal ob in der Halle oder am Feld, gibt Selbstvertrauen. Wir bewerten diesen Turniersieg aber nicht über. Es war ein gelungener Jahresabschluss."

Kirchschlag - Horitschon 3:1, AKA Bgld. U18 - Oberpullendorf 1:2.Deutschkreutz - Lackenbach 6:1.Oberpetersdorf - B.Sauerbrunn 4:6.Horitschon - AKA Bgld. U18 1:0.Kirchschlag - Oberpullendorf 4:0.Unterpullendorf - Weppersdorf 0:3, Steinberg - Hrvati 4:3.Raiding - Oberpullendorf U23 2:6.Unterpullendorf - Hrvati 1:3.Weppersdorf - Steinberg 3:4.AKA Bgld. U18 - Oberpetersdorf 3:1, Deutschkreutz - Kirchschlag 0:3, Deutschkr. - AKA U18 2:2, Kirchschlag - Oberpetersd. 3:1, Kirchschlag - AKA U18 4:1, Oberpetersd. - Deutschkr. 5:4. Gruppe B: Lackenbach - B.Sauerbrunn 1:2, Horitschon - Oberpullend. 2:3, Horitschon - Lackenbach 4:1, Oberpullend. - B.Sauerbr. 3:1, Oberpullend. - Lackenbach 5:1, B.Sauerbr. - Horitschon 1:1.Steinberg - Unterpullendorf 4:4, Steinberg - Raiding 2:1, Unterpullend. - Raiding 5:2. Gruppe B: Oberpullendorf U23 - Weppersd. 1:4, Oberpullend. U23 - Hrvati 5:4, Weppersd. - Hrvati 1:5.