Eröffnung der Buchwochen im OHO

Die Buchwochen 2016 starten mit einer Lesung und Vernissage am 9. Oktober.

Ausstellungseröffnung

OBERWART. Die Eröffnung der Buchwochen 2016 erfolgt am Sonntag, 9. Oktober 2016 um 17:00 Uhr mit einer Lesung und Ausstellung. Eröffnet werden sie durch den Vorstandsvorsitzenden der Energie Burgenland Michael Gerbavsits und einer Rede von Katharina Tiwald. Eintritt ist frei.Die Ausstellung „The Urban Treasure Collection“ von Doris Dittrich wird diesem Rahmen eröffnet. Diese Serie ist eine künstlerisch-archäologische Untersuchung von zeitgenössischem urbanem Raum und Leben, verdichtet in collagierten Radierungen, Malerei und keramischen Objekten.„Ich lege großen Wert auf das der Kunst zugrunde liegende Handwerk und strebe kontinuierlich nach der Weiterentwicklung meiner Fähigkeiten, finde Inspiration in der Aneignung und dem Meistern neuer Techniken“, Doris Dittrich. Die Ausstellung ist bis zum 19. 10. 2016 zu besichtigen.

Lesung "Im Jahr des Panda

Zudem gibt es eine Lesung von Clemens Berger aus seinem neuen Roman "Im Jahr des Panda".Macht Geld glücklich? Kann uns Geld zumindest freier machen? Gibt es ein richtiges Lebenim falschen? Und was passiert, wenn wir uns plötzlich aus der gewohnten Umlaufbahnunseres Lebens herauskatapultieren? Dies sind die Fragen, die Clemens Berger in seinem neuen großen Roman umkreist.