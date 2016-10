Yukiko Shimanuki zeigt in Bad Tatzmannsdorf den "Spiegel der Seele"

Von Donnerstag, den 6. Oktober 2016 bis 9. November stellt die Künstlerin in der Galerie KunstReich ihre Werke aus.



BAD TATZMANNSDORF. Yukiko Shimanuki ist eine anerkannte Künstlerin aus dem Norden Japans. Sie war Assistentin an der Kunstakademie in Sapporo, lebte in Neuseeland und wechselt seit 2005 zwischen ihren Wohnsitzen in Frankreich, Italien und Österreich - Heiligenkreuz im Lafnitztal.



Erfolgreiche Ausstellungen

Ihre Werke stellte sie in diversen Gallerien und Museen aus, so beispielsweise auch im „Shu Ogawara Museum of art“ in Hokkaido, wo eine Retrospektive ihres Schaffens gezeigt wurde. Diese Ausstellung war äußerst erfolgreich. Die Besucherzahl von weit über 2.000 Kunstinteressierten lässt sogar manche Museumsausstellungen in Europa hinter sich.