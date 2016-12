Erfolgreiches Maturaprojekt über Demenzen und Alzheimer an der HLW Pinkafeld

08.12.2016, 13:56 Uhr

Vier Maturantinnen der HLW Pinkafeld organisierten einen Vortragsabend zum Thema Demenz.

PINKAFELD. „Demenzen und Alzheimer – Wenn die Erinnerung schwindet“ – Ein informativer Abend über eine immer mehr an Einfluss gewinnende Volkskrankheit fand am 7. Dezember 2016 an der HLW Pinkafeld statt.Das Maturaprojekt wurde von den Maturantinnen Michaela Kern, Ionela-Denisa Termure, Viktoria Nussgraber und Anja Haas organisiert. In Kooperation mit der österreichischen Alzheimer Gesellschaft wurden interessante Vorträge von Univ. Prof. Peter Dal-Bianco und Isabella Ertlschweiger gehalten.

Fakten aus der Praxis

Einige Infos zu Demenz

Demenzzentrum Burgenland

Die klinische Gesundheitspsychologin der Volkshilfe Burgenland Isabella Ertlschweiger schilderte interessante Fakten aus der Praxis bei der Betreuung dementer Personen, während Peter Dal-Bianco, Präsident der österreichischen Alzheimer Gesellschaft, den medizinischen Aspekt der Erkrankung näher erläuterte.Im Anschluss stellte die Projektgruppe ein Buffet bereit. Zudem lud der Weinhandel Thalhammer zur Verkostung österreichischer Qualitätsweine ein. Der Reinerlös der Einnahmen und Spenden werden der österreichischen Alzheimergesellschaft gespendet. Die Projektgruppe freut sich über zahlreiche (ca. 130) BesucherInnen und eine hohe Spendensumme.Warnzeichen sind stärkere Vergesslichkeit, Schwierigkeiten bei Alltagsaktivitäten, Sprachstörungen, Orientierungsprobleme, Störungen des Denk- und Urteilsvermögen, Probleme beim abstrakten oder rationalen Denken, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Stimmungsschwankungen, Persönlichkeitsveränderungen und Antriebslosigkeit.Man unterscheidet primäre Demenzen (u.a. Alzheimer, Parkinson) und Sekundäre Demenzen. Während bei primären Demenzen Schädigungen der Gehirnzellen ohne erkennbare Ursachen auftreten, bilden bei sekundären Demenzen Herzkreislauferkrankungen, Alkohol, Medikamentenmissbrauch oder Hirnverletzungen mögliche Ursachen.Im Burgenland betreibt die Volkshilfe seit März 2008 ein Multiprofessionelles Demenzzentrum . Das Angebot gab es zu Beginn in Eisenstadt, Oberpullendorf, Neusiedl und Mattersburg. Seit September 2015 wird es auch fürs Südburgenland angeboten.Das Demenzzentrum bietet Hausbesuche mit Diagnostik, Beratung, Angehörigengespräche und therapeutische bzw. psychologische Betreuung der Demenzpatienten, sowie Angehörigenstammtische, Informationsveranstaltungen und ein VIMA - Gedächtnistraining.