50 Jahre HS/NMS Oberschützen

04.10.2016, 15:04 Uhr

Direktorin Elisabeth Schoditsch konnte viele Ehrengäste aus Politik und dem Schulwesen begrüßen. Das bunte Rahmenprogramm mit Musik, Tanz und Sport wurde von Wilfried Böhm gekonnt moderiert.In einem Interview ließ der ehemalige Direktor Heinz Posch in Worten Revue passieren, wie sich in diesem halben Jahrhundert die Schule verändert hat und dankte allen, die für eine gelebte Schulpartnerschaft gesorgt haben.Nach den Glückwünschen von LAbg. Doris Prohaska und LSR-Präsident Mag. Heinz Josef Zitz gab Direktorin Elisabeth Schoditsch einen kurzen Überblick aus der Schulchronik und schloss mit den Worten: “Ich wünsche mir, dass diese Schule auch in den nächsten 50 Jahren aus Oberschützen nicht wegzudenken ist.” Bei einem Buffet im Schulgebäude fand das Fest seinen würdigen Ausklang.