Andi Knoll „packt an“ in der HBLA Oberwart

20.01.2017, 20:37 Uhr

undder HBLA Oberwart waren am Freitag, den 20. Jänner 2017 „“. Grund dafür war ein ganz besonderer „Aushilfslehrer“ – nämlichvonProf. Mag. E. Friedrich hatte Andi Knoll eingeladen, und er scheute die Herausforderung nicht, sein pädagogisches Geschick beimunter Beweis zu stellen. Einige Schüler/innen waren das erste Mal auf rutschigem Untergrund unterwegs! In derwurden äußerst komplexe Themen behandelt und auf die Frage nach dem „Warum“ imhatten nicht alle eine passende Antwort. Die Moderatoren des schuleigenenkonnten sich den einen oder anderen wertvollen Tipp vom Profi holen und durften sogar live„Ich dachte zwar, dass es toll wird, aber alle Erwartungen wurden übertroffen“, so die Initiatorin. Es war ein arbeitsreicher und aufregender Freitag-Vormittag in der HBLA Oberwart, und Andi Knoll „packt“ nächsten Freitag wieder (leider) woanders „an“.