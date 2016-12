05.12.2016, 00:17 Uhr

Mittelalterliches Flair am Marktplatz in Stadtschlaininig beim diesjährigen Christkindlmarkt.

STADTSCHLAINING (ps). Mittelalter auf Schritt und Tritt- ob in den einzelnen privaten Einfahrten, im Rathaus oder in der Synagoge, Stadtschlaining konnte auch heuer wieder regelrecht von seinen Gästen erobert werden und überall wo man hinkam spürte man das Flair und die Stimmung mittelalterlichen Charakters. Der Marktplatz verwandelt sich erneut in eine zauberhafte Märchenwelt des Mittelalters, die Groß und Klein ein Adventerlebnis der besonderen Art bot. Ein Ambiente mit prächtigen Kostümen, Kunsthandwerk und Bauernmarkt im Mittelpunkt, sowie eine Krippenausstellung, mittelalterliche Musik, Märchenstunde, ein Kunstschmied und ein Kutschenfahrer, der auch den Hl. Nikolaus brachte.