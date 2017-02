Innovatives Schulradio PRODIO der HBLA Oberwart ab nun „On-Air“

09.02.2017, 17:27 Uhr

“ in Kooperation mit Antenne Steiermark. Dieses Projekt wurde von derumgesetzt.LR Mag. Astridlobte bei der Eröffnung die Einmaligkeit des Projekts und den enormen technischen Fortschritt an der Schule. Der Amtsführende Präsident des LSR Burgenland, Mag. Heinz, freute sich über die multimediale Ausrichtung des Lehrplans. Für die redaktionelle Arbeit werden auch Unterrichtsfächer wie Präsentation, Projektatelier sowie erlernte Kompetenzen aus den Sprachfächern genutzt. So liegen bereits Beiträge auch in Ungarisch, Italienisch ... vor.Anschließend war das Radiostudio für die zahlreichen Besucher/innen zur Besichtigung zugänglich.Das Schulradio, welches intern in der Schule schon seit einiger Zeit zu hören ist, wird ab sofort übermitbzw. auch imkonventionell im Radio zu hören sein. Jeden Dienstag zwischen 16 - 18 Uhr wird dasauf Radio OP ausgestrahlt. Somit kann PRODIO als Webradio über Computer, Smartphone oder Tabletempfangen werden!Weitere Infos zum Schulradio sind auf der Homepage der HBLA zu finden. Das Schulradio PRODIO ist zusätzlich aufwie Facebook, YouTube und Instagram vertreten. Dort können sich Schüler/innen, Lehrkräfte, Eltern und Fans regelmäßig über die Aktivitäten informieren. https://prodio-hlp.jimdo.com bzw. https://www.facebook.com/PRODIO-1523466867895571/?...