Klangfrühling-Intendant Gerhard Krammer ganz privat und klassisch

14.02.2017, 15:00 Uhr

Dass der Klangfrühling in Stadtschlaining mit dem neuen Intendanten auch viele neue Wege geht, ist mittlerweile bekannt.

STADTSCHLAINING/JABING (kv). Die Bezirksblätter wollten den begnadeten Musiker näher kennenlernen und luden zum Interview.Ich hatte dafür nicht viel Zeit, da dringend eine Entscheidung gefordert war. Ich habe alles mit meiner Frau besprochen, einige Gespräche mit dem Team geführt und mich dann entschieden.

Klavier, Orgel, Schlagzeug, Gitarre, Flöte und Computer, denn digitale Vertonung und Komposition gehören auch dazu.Wir haben in der Familie viel gemeinsam gesungen. Am Ende verdanke ich es meinen Eltern, die mich und meine vier Geschwister immer unterstützt haben und mir bereits mit sechs Jahren eine musikalische Ausbildung ermöglichten.Sehr gut. Wir sind mit großer Motivation gestartet und konnten gemeinsam ein ansprechendes Programm auf die Beine stellen. Es gibt einen italienischen bzw. venezianischen Schwerpunkt und sogar die ersten Tickets wurden bereits verkauft.Erstmals werden alle fünf Ortsteile eingebunden und das Programm geht über die klassische Musik hinaus. Es gibt Vernissagen, Lesungen, ein Wirtshaussingen und sogar einen Fotowettbewerb zum Thema Wasser, ein Symbol für den Frieden. Das alles wird auch ins Programmheft miteinfließen, das als KLANGbuch gestaltet wird. Außerderdem gibt es internationale Kooperationen, die Musik vom Klangfrühling wird auch im Ausland zu hören sein.An das Dirigieren im Theater "la venice" in Venedig. Außerdem eine Uraufführung 2006 zeitgleich in Raiding, Luxemburg und Bayreuth.Ursprünglich habe ich Orgel studiert. Dann hat mich ein Professor inspiriert, noch weiterzumachen, das hab ich gemacht. Und da für die Musikvermittlung ein zweites Fach nötig war, entschied ich mich für Germanistik, da mir Deutsch schon immer lag.Immer genau das, was ich gerade gemacht habe. Wenn ich mit einer Aufgabe nicht mehr glücklich bin, suche ich mir etwas Neues.Geehrt zu werden, ist immer schön. Als Künstler ist das eine gewisse Bestätigung. Entscheidend war allerdings mein erster Preis, das war der Große Österreichische Jugendpreis. Damals war ich 17 und das motivierte mich, diesen Weg weiterzugehen.Pierre Boulez und Ludwig van Beethoven. Aber im Laufe der Zeit wurden Vorbilder für mich immer unwichtiger. Ich habe aufgehört, mich an jemand anderen zu orientieren und versucht, meinen eigenen Weg zu finden.Vieles. Mit Frau und Sohn den Großglockner bezwingen, eine Oper schreiben und besser Italienisch lernen.Ich hatte das Glück, meine große Liebe in Italien zu treffen, wobei unser Sohn dieses Glück noch verdoppelte. Diesem Umstand verdanke ich es, in zwei Welten leben zu dürfen. Meine Frau ist Künstlerin und hat ein Atelier in Venedig, wo wir uns auch kennengelernt haben.Ich mag ein Publikum, das neugierig ist und das mir auch widerspricht oder mich hinterfragt. Und dann etwas aus der Praxis: Die Bühne sollte nicht wackeln oder knarren, so etwas kann extrem ablenken, aber auf der Bühne stehen macht mir immer Spaß!Karten für den Klangfrühling erhalten Sie unter 03355/22 01 30 bzw. www.klangfruehling.at