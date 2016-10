Kunstausstellung in der Dorfscheune Buchschachen

Künstler*innen aus der Region zeigen ihre Werke

Der kunst und kulturverein markt allhau (kukma) kukma präsentiert Arbeiten seiner Mitglieder in einer großen Ausstellung aus den Bereichen MALEREI, FOTOGRAFIE, SKULPTUR und KERAMIK. Zur Eröffnung der Ausstellung am Donnerstag, den 10. November 2016 um 19:00 Uhr in der Dorfscheune Buchschachen (mit musikalischer Umrahmung und kleinem Buffet) lädt der Verein herzlich ein.Mit dabei als Ausstellende sind die Künstler*innen: Franz Beisteiner (Wiesfleck), Anton Dirnberger (Markt Allhau), Manfred Dörre (Großpetersdorf), Erhard Ehm (Rechnitz), Irene Frühwirth-Solnitzky (Neuhaus/Wart), Christiane Gollatz (Großpetersdorf), Josef Grunwald (Grafenschachen), Hans Kraus (Markt Allhau), Djina Kroath (Hartberg), Peter Kühne (Rohr), Waltraud Muth (Oberwart), Erna Nachtnebel (Litzelsdorf), Gerlinde Peklar (Hartberg), Heidelinde Ritter (Pinkafeld), Wolfgang Scheran (Lafnitz), Christiane Teiner (Oberdorf), Mil Vega (Hartberg), Edith Wagner (Wiesfleck) und Gabriele Weber (Oberdorf).