Kevin Hatvan, Lehrling von Jugend am Werk, gewann bei ÖGJ-Gewinnspiel

25.11.2016, 08:12 Uhr

Schlosserlehrling von Jugend am Werk in Rotenturm siegte bei österreichweitem Gewinnspiel.

ROTENTURM. „Urlaubs- und Weihnachtsgeld sind nicht gesetzlich geregelt, sondern Teil der Kollektivvertrages, der jedes Jahr von der Gewerkschaft neu verhandelt werden muss. Über diese Tatsache haben wir im Zuge unserer heurigen ´Sommergeld-Kampagne´ informiert“, erklärt ÖGJ-Landessekretär Kevin Sifkovits.Im Zuge dieser Kampagne fand ein österreichweites Gewinnspiel statt, bei dem ein Südburgenländer als Gewinner hervorging. Kevin Hatvan ist Schlosser-Lehrling in der Lehrwerkstatt Jugend am Werk in Rotenturm und kann sich über einen Gewinn in der Höhe von 100 Euro freuen. Übergeben wurde der Preis von zwei Präsidenten – nämlich von ÖGB-Präsident Erich Foglar und AK-Präsident Alfred Schreiner.