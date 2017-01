Schneeschuhwandertage der Soroptimistinnen

25.01.2017, 22:00 Uhr

25 Soroptimistinnen aus Tirol, Kärnten, Salzburg und Oberösterreich wanderten mit Partner und Hund bei Traumwetter in Kals und in Virgen unter der Führung eines Nationalparkrangers, der die heimische Flora und Fauna anhand von Fernglas und Beispielen erklärte.Ein Rodelausflug zur Würfelehütte am Freitagabend, ein Kulturausflug mit Vortrag und Glühwein zur Nikolauskirche in Matrei und die ausgezeichnete Küche vom Restaurant Inside und der Alten Mühle in Matrei begeisterten die Gäste aus nah und fern."Das herrliche Wetter, die wunderschöne Bergwelt Osttirols und der Nationalparkranger machten diese Tage zu einem unvergesslichen Erlebnis", so der Tenor der TeilnehmerInnen.