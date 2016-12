Mit gezielter Ernährung der Kälte den Kampf ansagen

07.12.2016, 10:00 Uhr



Energie kostet Wärme

Als erfrischende oder kühlende Lebensmittel gelten in der TCM Salate, Rohkost und Südfrüchte. Auch Alkohol und Milchprodukte fallen in diese Produktgruppe. Das Problem bei diesen Produkten ist, dass der Körper zu viel Energie verbraucht, um diese auf die Körpertemperatur von ungefähr 37 Grad Celsius zu erwärmen. Deshalb sollten wir unserem Organismus die Arbeit erleichtern und warme, leicht verdaubare Speise zu uns nehmen. "Der Körper dankt es uns mit Wärme, Energie, Vitalität und einem stabileren Immunsystem", erklärt Karin Ferentinos. Für Menschen, die leicht frieren, hat die Ernährungsexpertin natürlich auch einen Tipp parat: "Am besten die Kälte gar nicht erst aufkommen lassen und mit passender Ernährung vorbeugen."