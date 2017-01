"Burma " - Goldenes Land - Weltbilder

AT

Saalfelden am Steinernen Meer

Kunsthaus Nexus, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Live-Diashow von Dirk Bleyer

Gold verleiht Objekten einen wundersamen Glanz. So leuchtet der kleine Staat Burma (Myanmar) mit seinen unzähligen, goldüberzogenen Buddhastatuen, Pagoden und Tempeldächern wie ein Märchenreich.



In berührenden Fotobegegnungen porträtiert Dirk Bleyer die „einfachen“ Menschen Burmas: Dorfbewohner, Mönche, Händler oder die zurückgezogen lebenden Bergvölker.



Der ganz besondere Zauber Burmas, der geprägt wird von exotischen Landschaften, malerischen Bauten aber vor allem durch den Charme seiner friedlichen, buddhistischen Menschen, spiegelt sich durch einfühlsame Geschichten, Originalton Mitschnitte sowie stimmungsvolle Musik in diesem Vortrag wider.



Termin: 1.2., 20.00 Uhr, Nexus