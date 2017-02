Männer-Kinoabend: "Mechanic-Resurrection"

AT

Saalfelden am Steinernen Meer

, Saalfelden am Steinernen Meer AT

Kunsthaus Nexus , Saalfelden am Steinernen Meer AT

Seine Tage als Elite-Killer hat Arthur Bishop hinter sich gelassen – dachte er zumindest! Doch dann holt ihn die mörderische Vergangenheit ein: Bishops Erzfeind Riah Crain entführt seine Freundin Gina und zwingt ihn zur Rückkehr in den alten Job.



Innerhalb kürzester Zeit soll der „Mechanic“ einmal um die ganze Welt reisen und das tun, was keiner so gut kann wie er: drei schier unmögliche Auftragsmorde begehen und sie dabei wie Unfälle aussehen lassen…



Termin: 24.2., 20.00 Uhr, Nexus