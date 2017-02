Veranstaltungstipp: Ausstellung ZellArt

10.02.2017, 09:15 Uhr

Danach ist die Galerie bis zum 06.03.2017 von Montag bis Freitag 14 bis 18 Uhr geöffnet.Sonderöffnung: Samstag 18.02.2017, 9 bis 12 UhrDie ausstellenden Künstler sind: Gerhard Embert, Rudolf Ferbus, Helmut Hierner, Edith Lirk, Thomas Schwarzenbacher, Karl Weber, Wolfgang Wiesinger.

Das FPCC beabsichtigt jährlich zwei bis drei Ausstellungen mit Künstlern aus Zell am See und dem Pinzgau durchzuführen. Es sind Einzel- und Gruppenausstellungen geplant.Die Stadtgemeinde will damit heimischen Kunstschaffenden eine geeignete Plattform für ihre Werke bieten und in verständlicher Form der Bevölkerung zeitgenössische Kunst näher bringen.Zu Beginn ist vorgesehen, bereits etablierte, anerkannte Pinzgauer Maler zu zeigen, also Künstler, die schon Ausstellungen und Veröffentlichungen durchgeführt haben. In weiterer Folge wollen wir jungen Talenten die Gelegenheit bieten, ihre Arbeiten einem breiten Publikum vorzustellen. Es wird dabei versucht, einen ausgewogenen Mix aus gegenständlicher und abstrakter Kunst zu zeigen.