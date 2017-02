Eisbären verlieren in Neumarkt knapp mit 1:2

15.02.2017, 00:30 Uhr

Kommentare dazu von Johannes Schernthaner, Felix Volgger und Fabian Stichauner

"Es war ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel. Leider hatten wir am Ende das Nachsehen. Am Donnerstag wollen wir beim Heimspiel zurück schlagen.""Wir haben sehr gut gespielt. Nach zwei Drittel stand es 1:1. Leider kassierten wir ein unglückliches Tor. Wir hatten ein paar Chancen für den Ausgleich, die leider ungenutzt geblieben sind. Am Donnerstag brennen wir auf Revanche."

"Es war ein Match auf Augenhöhe. Am Ende hatten wir leider das Nachsehen. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Mit einer ähnlichen Leistung können wir Neumarkt am Donnerstag auf alle Fälle schlagen."Das Spitzenspiel der Qualififcation Round B wurde von Beginn an sehr intensiv geführt. In einer Partie mit Playoff-Charakter drückten die Hausherren auf das Tempo, für sie gab es aber kein Durchkommen. Die Gäste aus Salzburg wurden von Minute zu Minute besser, doch auch ihnen gelang zunächst kein Treffer. Beide Seiten vergaben auch eine Überzahl, wobei Neumarkt-Goalie Daniel Morandell mit schnellen Bewegungen zu überzeugen wusste. Der erste Abschnitt endete mit 0:0. Zell am See erwischte den besseren Start in das zweite Drittel, doch es dauerte bis zur 31. Minute als Jan Kolar die Torsperre mit einem abgefälschten Weitschuss durchbrach. Nur eine Minute später folgte aber die Antwort der Hausherren: Ratislav Gaspar vollendete eine schnelle Aktion zum Ausgleich. In den letzten 20 Minuten zeigte sich Neumarkt konditionell sehr stark und als Lohntraf Alex Sullmann auch zum 2:1. Der Verteidiger brachte die Scheibe zunächst tief und wurde vor dem Gäste-Tor wieder angespielt. Die Eisbären versuchten noch einmal alles, mussten aber am Ende die erste Niederlage in der Qualification Round hinnehmen.