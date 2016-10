Infoabend für Schwertkampf-Vollkontakt

Schwarzach im Pongau: Volksschule |

Infoabend für Interessenten von Schwertkampf-Vollkontakt im historischem Ambiente .



Diese Sportart gibt es nun schon einige Jahre. Am Infoabend werden wir alles genau besprechen.



Fragen wie:

Was brauche ich dazu?

Wie teuer ist das ganze?

Was ist Buhurt?

Was ist Triathlon?

Etc.



Wir besprechen an diesem Datum was man bei dieser Sportart alles machen soll oder muss. Wichtig ist das ihr über 18 Jahre alt seit, interesse am Mittelalter habt, vielleicht schon etwas Kampfsporterfahrung habt und gerne Sport betreibt.



Wo: Volksschulturnhalle Schwarzach

Wann: 05. November 16:00 Uhr

Info: Daniel Lechner 0664/ 1 22 888 7