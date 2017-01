07.01.2017, 08:58 Uhr

„An Fried, an Gsund und an Reim“ein gutes und ertragreiches Jahr 2017.

Tausende ZuschauerInnen waren vom Perchtenlauf in St. Johann begeistert.

St. Johann (ga). Trotz klirrender Kälte kamen tausende ZuseherInnen um beim traditionellen „Großen Pongauer Perchtenlauf“ dabei sein zu können. Der Pongauer Perchtenlauf ist der größte und bekannteste im Bundesland Salzburg. Abwechselnd in den Gemeinden St. Johann Pg., Badgastein u. Bad Hofgastein, Bischofshofen, sowie in Altenmarkt wird der große Pongauer Perchtenlauf traditionsgemäß jeweils am 6. Jänner mit dem Ende der Raunächte abgehalten. Der traditionelle Pongauer Perchtenlauf fand diesesmal wieder in St. Johann statt und wurde von der St. Johanner Perchtengruppe unter der Leitung von Hans Strobl und Perchtenhauptmann Hermann Huber ausgerichtet. Insgesamt haben um die 400 Aktive bzw. 34 Gruppen am bestens ausgerichteten Perchtenlauf teilgenommen.„Perchtenbrauch is Männersach“.Beim Perchtenlauf nehmen nur Burschen und Männer aktiv teil. „Perchtenbrauch is Männersach“, die Kraft der Natur ist von Alters her männlich dargestellt, das Kämpfen (Krieg führen – Gut gegen Böse, das Dämonische) blieb bis vor kurzem auch den Männern vorbehalten. Natürlich sind auch Damen dabei tätig, denn eine derartige Veranstaltung ist nicht ohne ihre fleißigen Hände im Hintergrund kaum zu bewerkstellen, dasselbe gilt für die Musikerinnen in den Musikkapellen.Das Doppelwesen der Frau Perchta.Die Vielfalt von Masken hat sich im Laufe der Zeit gemäß dem Doppelwesen der Frau Perchta in zwei Hauptgruppen, nämlich in das Gute und das Böse, in den einzelnen Orten unterschiedlich entwickelt bzw. aufgespalten. Die eine Seite führen die Schönperchten (insgesamt 17 Tafelperchten) mit ihrem tafelartigen herrlichen Kopfputz an, die andere Seite vertreten die Schiachperchten mit den furchterregenden Larven. Eine Fülle von Begleitgestalten kreist um beide Gruppen. Der Glaube an ein gutes Jahr, an Fruchtbarkeit des Bodens, wird mit den Perchten verbunden.[Viele Referenzen wurden durchgeführt.Viele Referenzen wurden vom Perchtenhauptmann Hermann Huber mit seinen Schön-bzw. Tafelperchten an die anwesenden Politiker der Stadtgemeinde angeführt von Bgm. Günther Mitterer, den Landespolitikern LR Hans Mayr, BezHptm. Mag Harald Wimmer, Stadtpfarrer, Andreas Mühlberger Perchtenhauptmann Gastein, den Brauchtumsträgern und der gesamten Bevölkerung durchgeführt. Auf Kommando des Perchtenhauptmannes verneigen sich die Schönperchten mit ihren geschmückten Tafeln und der Perchtenhauptmann wünscht mit dem alten Perchtengruß „An Fried, an Reim und an Gsund“ ein gutes und ertragreiches Jahr 2017. Sämtliche Perchtenfiguren - auch die weiblichen - werden aus Tradition nur von Männern dargestellt. Im nächsten Jahr wird der „Große Pongauer Perchtenlauf“ Gastein (Weltkulturerbe) 01. Jänner 2018 in Bad Gastein und am 06. Jänner 2018 in Bad Hofgastein stattfinden.