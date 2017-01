Großzügige Spende!

11.01.2017, 20:02 Uhr

Die Teufi`s Buam (Radstadt) und die Zottn-Pass (Altenmarkt) spendeten ihren Tombola –Reinertrag im Rahmen ihrer Abschlussveranstaltung im Stadtsaal Radstadt den Kindern des ZIS die an der Friedensflotte 2017 teilnehmen dürfen.

Radstadt (ga). Nach der tollen Krampusausstellung im Steirerturm in Radstadt, organisiert und durchgeführt von den Teufi`s Buam Radstadt und der Zottn-Pass Altenmarkt, wurde im Rahmen der Abschlussveranstaltung im Stadtsaal Radstadt der Reinerlös der Tombola der ZIS Radstadt zur Verfügung gestellt. Der Scheck von 2000 Euro wurde von Sebi (Sebastian) Öttl Teufi`s Buam und Stefan Hotter von der Zott`l Pass Altenmarkt an Frau Dipl. Päd. Cornelia Steinmüller am 10. Jänner übergeben. „Die Kinder und wir freuen uns wieder an der Friedensflotte 2017 teilnehmen zu können. Mit der Überreichung dieses großzügigen Scheckes ist das Ziel zur Teilnahme an der Friedesnflotte 2017 wieder sehr nah gerückt“, sagte mit Freude die Dipl. Päd. Cornelia Steinmüller vom ZIS Radstadt.