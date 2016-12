Eine Weihnachtsfeier mit besonderem Highlight.

16.12.2016, 23:40 Uhr

Weihnachtsfeier der REWE Austria Fleischwaren GmbH in Radstadt

im Zeichen des Optimismus und Erfolg im Jahr 2016 und der Ehrung langjähriger Mitarbeiter.

Radstadt (ga). Am Freitag, den 16. Dezember ging es im Restaurant Hotel Post in Radstadt hoch her. Rund 40 Mitarbeiter von REWE Austria Fleischwaren GmbH in Radstadt, vormals efef, und Pensionisten feierten den diesjährigen Jahresabschluss im Rahmen der alljährlichen traditionellen Weihnachtsfeier. Das Restaurant Hotel Post sorgte hervorragend für das leibliche Wohl. REWE Austria Fleischwaren GmbH Geschäftsführer Anton Eisenführer wies in seiner Ansprache auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016, trotz der Einschränkungen bedingt durch den Um-und Erweiterungsbau, zurück und brachte auch die gewünschten Ziele und die aufstrebende gute Entwicklung für den Standort Radstadt in den kommenden Jahren den MitarbeiterInnen zur Kenntnis. Zu diesem besinnlichen Abend konnten auch die Herren GF Michael Riedmann, BL Markus Dobler vom Werk Hohenems begrüßt werden.Ehrung langjähriger Mitarbeiter.Ein besonderes Highlight bei den Weihnachtsfeiern ist immer die Ehrung langjähriger Mitarbeiter. Austria Fleischwaren GmbH Geschäftsführer Anton Eisenführer und GF Michael Riedmann bedankten sich bei den MitarbeiterInnen für die hervorragend geleistete Arbeit, die ihrem Arbeitgeber die Treue halten und tagtäglich ihre Verlässlichkeit unter Beweis stellen. Geehrt wurden von REWE Austria Fleischwaren GmbH Geschäftsführer Anton Eisenführer, GF Michael Riedmann und Bl Wilhelm Götschl zum 5-jährigen Firmenjubiläum Kerstin Eder, Reinhard Fuchs, Zeko Rusika, zum 10-jährigen Kristin Pickl, zum 20-jährigen Conda Zdravko und Sonja Pickl. Zum 35-jährigen Firmenjubiläum wurden Bl. Wilhelm Götschl und BlStv. Georg Neureiter geehrt.