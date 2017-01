Thomas Gansch & Georg Breinschmid

Trompete und Kontrabass im DuoBefreundet sind Thomas Gansch und Georg Breinschmid seit 1997; kennengelernt haben sich die beiden just zu dem Zeitpunkt, an dem sie sich unabhängig voneinander dazu entschlossen, der an der Wiener Musikhochschule studierten Klassik den Rücken zu kehren, und sich dem Jazz zuzuwenden. Man teilte die Leidenschaft für Musik und Monty Python und beschloss, gemeinsame Sache zu machen. Im Rahmen einer Jamsession wurden die beiden vom Fleck weg von Mathias Rüegg für das Vienna Art Orchestra engagiert, in dem sie auch die folgenden Jahre tätig waren.Da die Musiker des international renommierten Ensembles nur selten Zugaben spielten, wurden der Trompeter und der Bassist oft gebeten, nach Ende des Programms für den musikalischen Abschluss zu sorgen. Diese Draufgaben wurden mit der Zeit immer länger, bis sich der Wunsch in den beiden manifestierte, es auch einmal abendfüllend zu versuchen. Das ist nun bereits Jahre her - inzwischen zählen Thomas Gansch und Georg Breinschmid zu den führenden Persönlichkeiten der heimischen Jazz- und Weltmusikszene und genießen auch international sehr hohe Reputation.

Was beide Musiker besonders auszeichnet, ist neben ihren spielerischen Fähigkeiten und der Spontaneität vor allem das enorm breite stilistische Spektrum. Mal geben sich die beiden Ausnahmemusiker als Traditionalisten, mal tauchen sie tief in den Bereich der Improvisation ein, mal widmet man sich der Weltmusik, mal dem Pop oder Blues. Schillernd, vielseitig, virtuos (wie auch ihre Projekte Mnozil Brass oder Brein's Café) - das Duo Gansch/Breinschmid ist live wie auf Tonträger ein einzigartiges Erlebnis.Thomas Gansch: Trompete, StimmeGeorg Breinschmid: Kontrabass, Stimme