Pinswang: Pfarrkirche St. Ulrich

PINSWANG. Adventliches Singen und Spielen in der Pfarrkirche Pinswang am Sonntag, den 11. Dezember 2016. Beginn ist um 18 Uhr.

Es wirken mit: Kinder der VS Musau, Vokalensemble Cantilena Tyrolensia aus Ibk., Öscher Saitenmusig aus Pfronten, Bläsergruppe der MK Musau so wie der St. Ulrich-Chor Pinswang. Im Anschluss sind Alle herzlich zu einem gemütlichen Beisammensein im Widum eingeladen.