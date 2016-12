In Tannheim war wieder Treffsicherheit gefragt

09.12.2016, 10:19 Uhr

Insgesamt nahmen 184 Schützen und 39 Mannschaften teil.Die Geburtstagscheibe gewann Markus Gehring vor Patrick Reinstadler und Thomas Schneider. Die Zeltenscheibe ging an Tobias Rief vor Benjamin Zobl und Georg Grad und die Speckscheibe sicherte sich Rainer Gehring vor Doris Dauer und Erhard Renn.Bei der U14 männlich erzielte Fabian Grad den ersten Platz und in der Hobbyklasse schoss Pia Rief am zielsichersten. Bei den Senioren II gewann Rainer Gehring und bei den Senioren III Renate Müller.