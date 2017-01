ÖSV Landesskirennen im Stubaital mit 2 Podestplätzen für Außerferner Teilnehmer

30.01.2017, 16:08 Uhr

Der Salzburg-Milch Kids Cup ist die Plattform des ÖSV für Skinachwuchshoffnungen aus ganz Österreich zwischen 8 und 12 Jahren130 Teilnehmer waren am Start und mussten bei optimalen Pistenverhältnisse und Sonnenschein einen selektiven Riesentorlauf mit zusätzlich drei Steilkurven, Sprung, Slalom-Elemente und Wellen in 2 Durchgängen bewältigen.Als Vertreter des ÖSV war Gert Ehn gekommen, der als Rennleiter fungierte, sowie die Pokale und Sachpreise an die Sieger übergab. Er und auch der Slalomweltmeister Manfred Pranger (seine Kinder nahmen ebenfalls teil) waren mit den gebotenen Leistungen sehr zufrieden: „Beeindruckendes Niveau sowohl bei den Burschen als auch bei den Mädchen, wobei die Mädchen zeitenmäßig knapp an jene der Burschen herankamen."

Das Außerfern wurde durch 2 Läufer sehr gut vertreten. Allegra MAIR vom SV Weissenbach gewann ihre Klasse U10 weiblich und Linus WALCHER vom SV Reutte belegte in seiner Klasse den dritten Rang und fuhr auch die drittschnellste Zeit aller Teilnehmer und qualifizierte sich damit für das Österreichfinale in Kitzbühel. Gratulation.