Ganz Putzleinsdorf wird zum Musical

20.12.2016, 11:57 Uhr

Leinenhändler-Saga feiert am Samstag, 22. Juli, als Oepn air-Musical Premiere. Der Kartenvorverkauf läuft.

PUTZLEINSDORF. Am Samstag, 22. Juli 2017 feiert um 20 Uhr die Leinenhändler-Saga Premiere. In diesem Musical-Stück, das von Textdichter Johannes Huber und Komponist Tristan Schulze inszeniert wurde, wird ein ganzes Dorf zur Bühne. "Es ist eine leichte Operette, ein spritziges Musical und eine große Oper in einem", beschreibt Karl Lindorfer vom Organisationsteam. Getragen wird dieses Projekt vom NordwaldKammerorchesterund von den Putzleinsdorfer Vereinen, die mit einem auf Zeit und Inhalt des Stückes bezugnehmenden Rahmenprogramm die Aufführungen begleiten werden.

Ein Musical für alle

Der Inhalt

Zur Sache:

Das künstlerische Personal ist ebenso gemischt, wie das Publikum, dass damit angesprochen werden soll. Musikkapelle und Kirchenchor, ein Darstellerensemble, dem neben Laienschauspielern und professionellen Sängern der heimischen Szene Persönlichkeiten wie die gebürtige Putzleinsdorferin Johanna Rachinger angehören und Clemens Hellsberg, der als Konzertmeister im NordwaldKammer-orchester wieder seine Verbundenheit mit Putzleinsdorf zeigt. "Insgesamt werden mehr als 100 Künstler an diesem Projekt mitarbeiten.Zum Inhalt es Stückes: Die Nachricht, dass Putzleinsdorf einen neuen Pfarr-vikar bekommt, bringt Unruhe in den spießbürgerlichen Alltag. Während der Schulmeister Anton Wögerbauer diesen Wechsel zum Anlass nehmen will, in den Ruhestand zu treten und die Amtseinführungsfeier zu seinem Abschiedsfest zu machen, möchte der reiche Leinenhändler und liberale Bürgermeister Ignaz Schraml diese Gelegenheit nützen, den wieder zunehmenden Einfluss der Kirche im öffentlichen Leben zurückzudrängen und organisiert, um auf der gesellschaftlichen Bühne präsenter zu sein, ein Trabrennen. Doch die Ereignisse nehmen nicht ihren vorgesehenen Lauf. Im Dickicht persönlicher Befindlichkeiten und verwirrter Gefühle, von familiären Verhältnissen und dem Wiener Börsenkrach beeinflusst, bricht sich das Schicksal eine unerwartete Bahn. Große Emotionen auf der kleinen Weltbühne.Schlechtwetter-Ersatztermin für die Premiere: Sonntag, 23. Juli 2017, 20 UhrDie weiteren Aufführungstermine sind: 30. Juli, 18 Uhr, 26., 27., 28. und 29. Juli sowie 2., 3., 4. und 5. August, jeweils um 20 Uhr. Geplante Zusatztermine sind 31. Juli, 6., 7. und 8. August, jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei allen Raiffeisenbanken oder unter www.leinenhänderlsaga.at