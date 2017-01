Der Fasching wird eisig: die diesjährigen Kostümtrends

19.01.2017, 10:55 Uhr

Tiere, Polizisten und Eisköniginnen – Regina Zinöcker vom Geschäft "Lalelu" verrät die Faschingstrends.

BEZIRK (anh). Narren können sich bei "Lalelu" in Haslach in einem eigenen Raum durch Kostüme wühlen. "Gekauft werden nach wie vor viele Tierverkleidungen", erklärt Chefin Regina Zinöcker. Ihr Vorteil: Sie sind bequem und warm zugleich. Auch viele Eisköniginnen – inspiriert von Disneys "Elsa" – werden sich auf den Straßen tummeln. Die Kostüme gibt es für Groß und Klein. Einen Tag lang Feuerwehrmann oder Polizist sein – davon träumen kleine Jungs. Im Fasching ist auch dies möglich. Wer hingegen alten Zeiten nachtrauert, der schmeißt sich in ein 60ies-Kleid. Die passende Federboa wartet schon.