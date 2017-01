Drei Enkelsöhne für Opa Ignaz

14.01.2017, 10:05 Uhr

Ignaz Märzinger ist innerhalb von vier Monaten Großvater von drei Buben geworden.

KOLLERSCHLAG. Zu besonderen Großvaterfreuden ist heuer Ignaz Märzinger aus Mistlberg gekommen. Der ehemalige Hauptpolier bei der Güterwegmeisterei Rohrbach wurde binnen vier Monaten dreifacher Großvater. "Mein Vater hat von Anfang an prognostiziert, dass es drei Buben werden und er hat richtig gelegen", sagt sein Sohn Martin Märzinger.Bei Familie Märzinger kam am 5. Mai 2016 der kleine Alexander zur Welt. Er ist seither der ganze Stolz von Harald und Viktoria Märzinger. "Zehn Wochen später – am 7. Juli 2016 erblickte unser Sonnenschein, Oskar Märzinger, das Licht der Welt", berichten Martin Märzinger und Sabine Leitner. Alle guten Dinge sind drei – aber nicht wie man glauben könnte am 8. 8. 2016, sondern am 26. August 2016, machte der kleine Paul die Rasselbande komplett. Eltern sind Kathrin, die Tochter von Ignaz Märzinger, und ihr Lebensgefährte Jürgen Resch. Sie haben bereits die vierjährige Tochter Emma. Jetzt wird dem Opa, der seit fünf Jahren in Pension ist, bestimmt nicht langweilig.

Dreifach-Opa-Treffen

Zur Sache:

Gemeldet hat sich Martin Märzinger mit dieser Geschichte, weil er in der Ausgabe der BezirksRundschau Urfahr Umgebung den Bericht von Konrad Leibetseder aus Walding gelesen hat. Er ist innerhalb von drei Monaten dreifacher Opa geworden und hat im Bericht aufgerufen: "Wer diesen Rekord von drei Enkelkindern in drei Monaten brechen kann, soll sich melden."Konrad Leibetseder lädt alle Mühlviertler, die in diesem Jahr dreifache Großväter geworden sind zum Essen in den Veldnerhof in Altenfelden ein. Darüber hinaus will der stolze Großvater alle dreifachen Großväter, Eltern und Kinder auf eine Fahrt mit dem Bummelzug durch Altenfelden einladen. Die BezirksRundschau ist natürlich auch dabei. Dreifache Großväter aus dem Mühlviertel im Jahr 2016 können sich auf urfahr.red@bezirksrundschau.com melden.