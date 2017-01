Rohrbach/St.Peter am Wbg: Eisstock Bezirksmeisterschaft des Seniorenbundes

15.01.2017, 10:46 Uhr

Wegen der rekordverdächtigen Menge an Anmeldungen (26) wurde das Turnier in 3 Gruppen aufgeteilt. 2 angemeldete Gruppen sind dann nicht angetreten, weshalb in 3 8er-Gruppen gespielt wurde. In Gruppe A und B gab es klare Gruppensieger. Putzleinsdorf I gewann in Gruppe A mit 13 Punkten von Niederwaldkirchen III mit 10. Ulrichsberg gewann in B mit 12 Punkten gegen St.Martin I mit 9 Punkten. Eng zugegangen ist es hingegen in Gruppe C, wobei Auberg mit 10 Punkten vor den punktegleichen Teams aus Niederwaldkirchen II und St.Peter/Wbg dank der besseren Stockquote den Gruppensieg holte.Zwischen den 3 Gruppensiegern wurde dann der Bezirksmeister in 3 Spielen ermittelt. Hier ließ dann Ulrichsberg nichts mehr anbrennen und gewann seine beiden Spiele klar. Die Putzi´s siegten dann gegen Auberg ebenfalls deutlich und belegten dadurch den Vizemeistertitel. Alle 3 Moarschaften nehmen am 13. Februar in der Linzer Donaupark-Eishalle an der Landesmeisterschaft teil. Wir wünschen schon jetzt viel Erfolg.Besonderer Dank gebührt den „Eismachern“ von St.Peter, die trotz schlechter äußerer Bedingungen hervorragende Bahnen stellen konnten – und natürlich auch der ausführenden Ortsgruppe St.Peter unter Obmann Hubert Zauner für die perfekte Organisation.