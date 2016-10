"Eigene Partie ist mein Ziel"

06.10.2016, 00:00 Uhr

Daniel Obermüller (19), ein Zimmerer-Lehrling bei der Firma Brüder Resch war als Lehrlingsredakteur bei der BezirksRundschau.

Warum hast du dich für eine Lehre als Zimmerer- und Fertigteilhausbauer entschieden?

ULRICHSBERG, KLAFFER (bayr). Zwei Lehrlinge haben die BezirksRundschau bei dieser Lehrlingsausgabe unterstützt. Als sie zu Gast waren, haben wir sie selbst über ihren Beruf interviewt.OBERMÜLLER: Mir taugt die Arbeit mit Holz. In meinem Beruf gibt es viel Abwechslung. Wir bauen Häuser oder große Hallen, die Arbeit ist nicht jeden Tag dieselbe.

Wie bist du auf diesen Beruf gekommen? Was gefällt dir besonders daran?

Was war dein bisher spektakulärster Bau, an dem du beteiligt warst?

Als Zimmerer muss man schwindelfrei sein, ist das für dich ein Problem?

Was sind deine Pläne für die Zukunft?

Eigentlich über meinen Vater und den Onkel. Wir sind ein super eingeschweißtes Team. Es gefällt mir, wenn man am Ende der Baustelle das Haus betrachten und sagen kann, das habe ich, das haben wir gemacht.Das waren sicher die Türme am Höhenrausch in Linz.Nein. Im Gegenteil, mir taugt das, wenn man hoch oben arbeiten muss. Man muss sich voll konzentrieren.Zuerst will ich die Lehre fertig machen. (Daniel ist im 3. Lehrjahr, Anmerkung). Später hätte ich gerne meine eigene Partie und ich möchte dort der Vorarbeiter sein.Neben Daniel Obermüller war auch Dominik Viehböck, Malerlehrling im zweiten Lehrjahr als Lehrlingsredakteur bei der BezirksRundschau. Mehr dazu: http://www.meinbezirk.at/rohrbach/wirtschaft/eigen...