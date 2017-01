Senioren genießen Holiday on Ice

15.01.2017, 13:52 Uhr

Der Pensionistenverband Völkermarkt, Obmann Alfred Slamanig, organisierte für 14.1.2017 eine Fahrt zur Holiday-on-Ice-Show "Believe" in der Wiener Stadthalle.Die Senioren mit jugendlichem Gemüt waren von der modernen Dramaturgie am Eis, einer Romeo-und-Julia-Geschichte mit Happy-End, überaus begeistert.Faszinierende Bühnengestaltung, innovative Lichteffekte, neuzeitliche Musik- und Gesangdarbietungen, ständig wechselnde Kostüme ließen die hochkarätigen Vorführungen am Eis mit den eleganten, kunstvollen Tänzen, waghalsigen Sprüngen und akrobatischen Höchstleistungen zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.Berührt waren wir auch von der fesselnden Geschichte einer verbotenen Liebe, die keine Grenzen kennt und am Ende die unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zueinanderführt.

Für das leibliche Wohl wurde in einem Wiener Lokal nahe der Stadthalle gesorgt, aber auch in den Fahrpausen für den Schofför des Busunternehmens Siencnik im Restaurant "Landzeit" und beim "Oldtimer" am Wechsel.Die Reiseleitung übernahm Frau Waltraud Schäfer, die ihre Schäflein wie immer gut im Griff hatte und auch frohgemut und zufrieden wieder nach Völkermarkt brachte.Näheres zur Show: https://www.wien.info/de/musik-buehne/holiday-on-i...