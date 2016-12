Schüler sammelten 1.360 Euro für die Kinderkrebshilfe

06.12.2016, 13:06 Uhr

Die Schüler der WRG Salzburg zeigten tollen Einsatz für krebskranke Kinder und organisierten gemeinsam mit ihren Lehrkräften eine Spendenaktion für die Kinderkrebshilfe Salzburg.

Am Tag der offenen Tür des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums Salzburg organisierten die Schüler mit ihren Lehrern ein köstliches Buffet, dessen Einnahmen ( 1.360 Euro) an die Salzburger Kinderkrebshilfe gespendet wurden.Heide Janik, Obfrau der Salzburger Kinderkrebshilfe, ist vom Einsatz der Jugendlichen mehr als nur begeistert: „Es ist besonders schön, wenn sich Kinder und Jugendliche für Gleichaltrige einsetzen, denen es nicht so gut geht. Die Schüler haben mit ihrem Engagement für unsere Schützlinge viel Nächstenliebe bewiesen und das schon mehrmals. Bereits in der Vergangenheit haben uns die Schüler und Lehrer des Wirtschaftskundlichen Realgymnasiums mit Spendenaktionen unterstützt.“