Vernissage bei Regus - Der kaleidoskopische Blick

03.12.2016, 17:05 Uhr

Am Donnerstag, 1.12. kamen rund 70 Besucher ins Regus Business Centre in Salzburg, um erstmals den Zyklus „Der kaleidoskopische Blick“ von Künstler Leo Fellinger bei einer Ausstellung zu bewundern.

Die Gäste zeigten sich von den Werken begeistert und genossen den Abend bei Musik von Stootsie sowie Speis und Trank.

Erstmals konnten Sie die ausgestellten Kunstwerke nicht nur kaufen, sondern ab 10 Euro monatlich auch Mieten.

Der Startpunkt einer Ausstellungs-Serie bei Regus Salzburg in Kooperation mit der Plattform KUNST einfach MIETEN ist vollauf gelungen. 2017 sind quartalsweise Ausstellungen geplant.Dazu Lucia Hudakova von Regus: „Die Kunst in unseren Räumen, vermittelt völlig neue Eindrücke und so viele Besucher hatten wir hier in unserem Center noch nie.“Die Ausstellung bei Regus in der Eberhard-Fugger-Straße läuft noch bis 23. Dezember 2016.Öffnungszeiten: MO-FR 8-17 Uhr, SA/SO/Feiertag geschlossen.In Kooperation mit Kunst einfach Mieten